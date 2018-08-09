МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. ВТБ в августе получил 22,25% акций Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), следует из отчета группы по МСФО.

"В августе 2018 года в ходе урегулирования кредита группа получила 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов", — говорится в отчете.

НКХП в июле привлек кредит в ВТБ на 2,8 миллиарда рублей. Тогда отмечалось, что привлекаемые средства пойдут на приобретение, ремонт, модернизацию основных средств, строительство и реконструкцию недвижимости в рамках существующих программ развития комбината. В 2016 году НКХП уже привлекал кредит от банка на 2,2 миллиарда рублей.

НКХП — один из крупнейших зерновых терминалов в России, его нынешние мощности позволяют перегружать 3,5 миллиона тонн зерновых в год. Контролирующий акционер комбината — Объединенная зерновая компания (ОЗК, 50% минус одна акция принадлежит группе "Сумма" Зиявудина Магомедова, остальное — у государства), которая владеет 51% акций НКХП. Через компанию Ivianto Services Магомедов владеет 18,49% предприятия.