МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Банк "Возрождение" может возглавить член правления ВТБ Геннадий Солдатенков. Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, это может произойти в случае покупкой "Возрождения" группой ВТБ.

Отмечается, что собеседник издания получил информацию от менеджеров "Возрождения" и ВТБ.

Таким образом, Солдатенков сменит действующего председателя правления банка "Возрождение" Марка Нахмановича.

Как накануне заявлял старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов, группа в настоящее время ведет переговоры по покупке некоторых банков. Однако юридически значимые документы пока не подписаны. Он отметил, что если переговоры завершатся подписанием юридически значимых документов, это может быть основанием для корректировки цели ВТБ по чистой прибыли на текущий год.

Из отчетности ВТБ по МСФО также следует, что группа продала сербскую "дочку" VTB Banka a.d. Beograd за 0,9 млрд рублей, прибыль составила 0,3 млрд рублей.