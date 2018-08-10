МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Банк России с 10 августа отозвал лицензию у московской небанковской кредитной организации "Инновационный расчетный центр" (ИРЦ), сообщается на сайте регулятора.

Как отмечает ЦБ, деятельность НКО на протяжении длительного времени являлась убыточной в связи с неэффективностью бизнес-модели кредитной организации. В результате произведенных операций по доначислению резервов на возможные потери по образовавшейся на балансе ИРЦ проблемной дебиторской задолженности в августе текущего года произошло существенное снижение размера ее собственных средств.

"Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В сложившихся обстоятельствах Банк России на основании статьи 20 федерального закона "О банках и банковской деятельности" исполнил обязанность по отзыву у РНКО "ИРЦ" АО лицензии на осуществление банковских операций", — говорится в сообщении.

В НКО назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 августа кредитная организация занимала 503 место в банковской системе РФ. РНКО "ИРЦ" АО не является участником системы страхования вкладов.

Как сообщается на сайте организации, она занимается расчетным обслуживанием, кредитованием и валютными операциями. В конце июля компания призывала своих акционеров оказать финансовую помощь в размере не менее 4,5 миллиона рублей "для поддержания капитала и продолжения дальнейшей бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности общества" в связи с предполагаемым существенным снижением собственных средств.