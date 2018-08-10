МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Ряд новых филиалов Связь-банка появится на базе филиалов банка "Глобэкс" после его присоединения, сообщает "Глобэкс" в пятницу.

"На базе филиалов банка "Глобэкс" будут открыты Центральный, Невский, Сибирский, Донской и Поволжский филиалы ПАО АКБ "Связь-банк", — говорится в сообщении. Также подчёркивается, что Связь-банк станет правопреемником "Глобэкса" по "всем правам и обязанностям".

Набсовет Внешэкономбанка в апреле одобрил объединение двух банковских "дочек" госкорпорации — "Глобэкса" и Связь-банка. Тогдашний глава ВЭБа Сергей Горьков говорил, что объединение на базе Связь-банка планируется завершить в текущем году, а продать банк — не позднее 2020 года.

ВЭБу пришлось спасать "Глобэкс" и Связь-банк в кризис 2008 года. Госкорпорация тогда получила от ЦБ свыше 200 миллиардов рублей на их финансовое оздоровление. В начале 2015 года власти РФ признали эти активы непрофильными для ВЭБа.

Корпорация в четверг сообщила, что запустила процедуру присоединения банка "Глобэкс" к Связь-банку: принадлежащие ВЭБу акции "Глобэкса" будут конвертированы в акции Связь-банка.

В конце июля "Глобэкс" снизил уставный капитал на треть — до 10 миллиардов рублей с 15 миллиардов путем уменьшения номинальной стоимости акций с 33,41 рубля до 22,3 рубля за акцию.