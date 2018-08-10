МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Банк России оценил "дыру" в капитале лишенного лицензии банка "Советский" в 7,96 миллиарда рублей, сообщается в материалах регулятора.

ЦБ РФ 3 июля отозвал лицензию у банка "Советский" в связи с тем, что значения всех нормативов достаточности капитала опустилось ниже 2%, а сам капитал банка оказался ниже минимального значения. Банк проходил процедуру финансового оздоровления с 2015 года. Позднее, в конце июля, регулятор подал в суд Санкт-Петербурга заявление о признании банка банкротом.

АСВ ранее оценило объем подлежащих передаче обязательств банка почти в 37 миллиардов рублей. При этом тогда же, 3 июля, зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что клиенты "Советского" — индивидуальные предприниматели получат свои деньги через АСВ в полном объеме, поскольку у банка не было ни одного клиента-ИП, чьи средства превышали бы застрахованную сумму в 1,4 миллиона рублей.

Как сообщало АСВ 10 июля, в конкурсе на приобретение части имущества и обязательств банка "Советский" победил "Московский кредитный банк". МКБ должен приступить к обслуживанию клиентов — физлиц банка "Советский" не позднее 17 июля.

Позднее, 11 июля, сообщалось, что МВД РФ заподозрило руководство банка "Советский" в крупном хищении. Тверской суд Москвы выдал санкцию на заочный арест бывшего председателя совета директоров банка Станислава Митрушина. По данным газеты "Коммерсант", Митрушину инкриминируется соучастие в хищении около двух миллиардов рублей.