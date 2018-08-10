МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Банк России ожидает ускорения годовой инфляции в августе до 2,8-3% с 2,5% в июле, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Динамика потребительских цен".

"По предварительной оценке, в августе темпы прироста потребительских цен составят 2,8-3,0%", — говорится в комментарии ЦБ.

Там отмечается, что тенденция возвращения инфляции к целевому значению в 4% подтверждается широким кругом индикаторов динамики цен. "К концу года инфляция ожидается в интервале 3,5-4%", — напомнил регулятор.

Среди факторов, повлиявших на рост годовой инфляции в июле до 2,5% после 2,3% в июне, ЦБ называет эффект низкой базы прошлого года, отразившийся в темпах прироста цен на плодоовощную продукцию, а также изменение отношения спроса и предложения на цены прочих продуктов питания.