БРЮССЕЛЬ, 10 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия одобрила новые сроки продажи Словенией 75% минус 1 акция Nova Ljubljanska Banka (NLB) к концу 2019 года, из которых не менее 50% плюс 1 акция должны быть проданы к концу текущего года, говорится в сообщении ЕК.

Продажа Словенией 75% минус 1 акция NLB еще к концу 2017 года была частью плана реструктуризации банка, в обмен на реализацию которого Еврокомиссия одобрила в 2013 году оказание властями страны государственной помощи этому банку в размере примерно 2,3 миллиарда евро. Однако с продажей акций банка произошла задержка. Теперь Словения представила новые планы, которые рассматривала ЕК.

"Еврокомиссия одобряет новый пакет обязательств Словении по Nova Ljubljanska Banka Новый пакет обязательств, предложенный Словенией, включает в себя строгие сроки завершения продажи 75% минус 1 акция NLB", — говорится в релизе, где уточняется, что в связи с этим ЕК сохраняет свое разрешение на оказанную ранее банку госпомощь. Словения, по информации ЕК, намерена продать не менее 50% плюс 1 акция банка к концу 2018 года и сократить к концу 2019 года долю до 25% плюс 1 акция.

Если Словения не выполнит эти обязательства, будет назначено специальное трасти, которое возьмет на себя процесс продажи акций. Помимо реализации акций, было пролонгировано действие прежних обязательств по этому банку, в частности, в сфере ведения им кредитной деятельности. Банк также не должен будет вновь входить в тот бизнес, который он продал, не должен будет совершать приобретений. Также в этом пакете есть и дополнительные меры, в частности, закрытие отделений кредитной организации в стране.

В целом, рассмотрев новый план, связанный с NLB, Еврокомиссия пришла к выводу, что он "достаточен, чтобы развеять сомнения ЕК относительно долгосрочной жизнеспособности NLB и искажений конкуренции на словенском банковском рынке", говорится в релизе.

NLB является крупнейшей банковской группой Словении. Он получил три транша государственной рекапитализации: 250 миллионов евро в марте 2011 года, 383 миллиона евро в июле 2012 года и 1,558 миллиарда евро в декабре 2013 года, а также другую госпомощь. Еврокомиссия в декабре 2013 году одобрила эту господдержку в обмен на реализацию плана реструктуризации банка.