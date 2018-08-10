МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ в ходе проверки лишившегося в июне лицензии банка "Воронеж" (город Воронеж) выявил у него операции, направленные на вывод активов путем приобретения неликвидных ценных бумаг и отчуждения недвижимости с ущербом на сумму более 7,6 миллиарда рублей, сообщает регулятор в пятницу.

"Временная администрация по управлению АО "Банк Воронеж"… выявила совершенные должностными лицами банка операции, направленные на вывод активов посредством осуществления сделок по приобретению неликвидных ценных бумаг и отчуждению недвижимого имущества, с причинением ущерба на сумму более 7,6 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Как сообщал ЦБ РФ в начале августа, активы банка по результатам обследования составили 1,444 миллиарда рублей, обязательства — 5,114 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составляла 3,67 миллиарда рублей.

Банк России с 15 июня отозвал лицензию у банка "Воронеж". Как сообщал регулятор, в результате проведения банком "схемных" операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. Кроме того, были установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в июне сообщило, что выплаты вкладчикам банка "Воронеж" составят около 4,3 миллиарда рублей, их осуществит Сбербанк.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 211-е место в банковской системе РФ.