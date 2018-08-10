МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Казначейство РФ на аукционах 14-17 августа предложит банкам на депозиты в общей сложности 55 миллиардов рублей и 500 миллионов долларов, говорится в материалах ведомства.

На аукционе 14 августа Казначейство предложит 20 миллиардов рублей на 35 дней. Дата внесения средств — 15 августа, возврата — 19 сентября.

На другом аукционе, 15 августа, будет предложено 15 миллиардов рублей на 132 дня. Дата внесения средств — 15 августа, возврата — 25 декабря.

На аукционе 17 августа Казначейство предложит 20 миллиардов рублей на 91 день. Дата внесения средств — 17 августа, возврата — 16 ноября. По всем рублевым аукционам процентная ставка размещения средств — плавающая.

На аукционе 16 августа будет предложено 500 миллионов долларов на 12 дней с фиксированной ставкой. Дата внесения средств — 17 августа, возврата — 29 августа.

Казначейство РФ совместно с Минфином и ЦБ с 2008 года регулярно размещает средства федерального бюджета на банковские депозиты, когда остаток средств на едином счете федерального бюджета превышает уровень, необходимый для оплаты предъявленных денежных обязательств.