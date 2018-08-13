МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В текущем 2018 году россияне могут взять ипотечных кредитов на сумму в 3 трлн рублей. Как пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков "Дом.рф", это в 1,5 раза больше, чем в прошлом 2017 году.

За первые семь месяцев 2018 года в России было выдано около 785 тысяч кредитов, всего в этом году аналитики ожидают 1,5 млн кредитов на жилье. Общая сумма — 3 трлн рублей.

В то же время аналитики отмечают, что такие ожидания оправдаются только в случае сохранения стабильной макроэкономической динамики.

Что касается процентных ставок по кредитам, то в июне средняя ставка по ипотеке снизилась до 9,48%. На покупку жилья в новостройке — до 9,26%. Показатель по итогам текущего года должен, по мнению аналитиков, составить 9%.

Это беспрецедентно низкий уровень для Российской Федерации.

Разумеется, показатели роста спроса на ипотечные кредиты сохранятся, если макроэкономическая ситуация останется стабильной, подчеркивают аналитики.

Прогноз на текущий год — примерно 2,95 трлн рублей. Главными драйверами станут снижение ипотечных ставок и рост реальных зарплат, который был зафиксирован в прошлом году.