МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) считает целесообразным уравнять в правах страховщиков жизни и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) как на стадии формирования индивидуального пенсионного капитала (ИПК), так и на стадии пенсионных выплат, следует из письма ВСС, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Минфин РФ разрабатывает концепцию ИПК совместно с ЦБ. По их задумке, ключевым отличием нового механизма станет то, что накопления будут собственностью граждан. Предполагается, что формироваться и храниться ИПК будет в НПФ, куда граждане смогут направлять средства как через работодателей, так и самостоятельно. Стартовым капиталом могут стать средства, аккумулированные ранее в рамках отчислений на накопительную часть пенсии по старому механизму.

Законопроект об ИПК Минфин планировал представить в августе. Ранее на портале проектов нормативных актов он уведомил о начале разработки соответствующего проекта поправок в законодательство, из чего также следует, что министерство рассчитывает на вступление их в силу с 2020 года.

РАВЕНСТВО В ПЕНСИИ

В письме, котором, как сообщили агентству в ВСС, союз направил в Банк России, отмечается, что, несмотря на многократно звучавшую ранее поддержку инициативы о полноценном участии страховщиков жизни в ИПК, включая период накопления, текущий разрабатываемый формат не предусматривает либо предлагает ограниченное исключительно выплатным периодом участие в этом страховых компаний.

"Представляется целесообразным и обоснованным изначально, с момента формирования текста закона, признать операторами ИПК в равной степени НПФ и страховщиков жизни, как на стадии формирования индивидуального пенсионного капитала, так и на стадии осуществления пенсионных выплат", — говорится в письме.

ВСС полагает, что внесение соответствующих изменений в законодательство о гарантировании прав застрахованных лиц, которые бы включили в систему страховщиков жизни, должно быть осуществлено одновременно с принятием закона об ИПК.

При этом, чтобы устранить регуляторные различия между НПФ и страховщиками жизни, ВСС считает возможным разрешить получение лицензии на осуществление пенсионной деятельности страховщикам жизни и получение лицензии на осуществление деятельности по страхованию жизни пенсионными фондами.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

ВСС считает, что широкий спектр операторов ИПК, включающий не только НПФ, но и страховщиков жизни, позволит повысить доступность информации об ИПК за счет развитой сбытовой сети страховщиков жизни, а благодаря предложению наряду с ИПК комбинированных продуктов, сочетающих накопительную и рисковую части, приведет к положительному социальному эффекту для потребителя.

Кроме того, "безупречная репутация страховщиков жизни", по мнению союза, позволит сформировать положительный образ ИПК среди населения.

ВСС также указывает, что компании страхования жизни обладают мощными компетенциями и большим опытом в области актуарных расчетов, риск-менеджмента и управления капиталом с использованием разнообразных механизмов финансового рынка, что выражается в наличии широкой линейки инвестиционных и накопительных продуктов, в том числе и пенсионных.

В письме уточняется, что наряду с накопительными продуктами страховщики жизни могут предложить участникам ИПК как классические рисковые страховые продукты (страхование от инвалидности, несчастных случаев, смерти и серьезных заболеваний), так и страховые продукты, гармонично дополняющие пенсионные накопления (досрочные пенсии при инвалидности, страхование от потери работы и временной нетрудоспособности).

Кроме того, страховщики жизни могут разработать специальные пенсионные программы для лиц, не имеющих трудовых отношений (самозанятых, домохозяек, студентов, лиц с ограниченными возможностями). Подобные гибкие комбинированные продукты будут востребованы со стороны населения и могут повысить готовность граждан к формированию добровольных пенсионных накоплений в системе ИПК, считают в союзе.

Наконец, в своем письме ВСС особо подчеркивает, что страховщики жизни являются одним из наиболее устойчивых и прозрачных субъектов финансового рынка благодаря последовательному регулированию со стороны Банка России. При этом темпы роста сегмента страхования жизни являются наивысшими на всем финансовом рынке РФ. Сборы российских страховщиков жизни по итогам 2017 года выросли на 44% по сравнению с показателем 2016 года и составили 356,3 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2018 года — на 42%, достигнув 222 миллиардов рублей.