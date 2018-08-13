ПЕКИН, 13 авг — ПРАЙМ. Народный банк Китая (ЦБ) изучает возможность легализации криптовалюты в стране, консультируется по этому вопросу с экспертами, рассказал агентству "Прайм" зампред экспертного совета при Госдуме РФ по цифровой экономике и блокчейн-технологиям, один из основателей фонда MILE Unity Foundation Юрий Гугнин.

"Здесь в Китае мы встретили человека, который в Центробанке возглавляет рабочую группу по легализации криптовалют. Он также попросил предоставить, какой у нас формат, как мы видим легальное поле по криптовалюте. Мы все ему дали. Он уже зовет на их внутренние мероприятия, чтобы адаптировать этот глобальный опыт", — рассказал Гугнин, который находится в Китае для проведения образовательных семинаров по криптовалюте и блокчейн-технологиям.

По его словам, китайское правительство проявляет большой интерес к этому вопросу, но ведет себя осторожно. "Поскольку они (экономика Китая — ред.) очень большие, им надо делать все аккуратно. Они очень выжидающие. Они не против, потому что понимают, что это инвестиции из-за границы, это выход китайских компаний на международный рынок, но просто хотят понять, как это сделать аккуратно", — рассказал Гугнин.

Он отметил, что в настоящее время криптовалюта в Китае фактически находится в пустом законодательном пространстве. "Она и не легальна, и не нелегальна. Она посередине. Единственное, что нелегально, и я согласен с этим, нельзя вести биржевую деятельность – обмен валют. Это нормально. А второй момент — нельзя проводить ICO. Опять же это запрещено везде. Нельзя просто так с людей собирать деньги. Запрещены конкретные виды деятельности, которые объективно незаконны в любой стране", — пояснил эксперт.

По его словам, китайское правительство понимает, что на криптовалюту уже невозможно не обращать внимания, но думает над тем, как идеально сбалансировать риски. "Они точно идут в направлении легализации, просто они хотят учесть все тонкости", — добавил Гугнин.

В сентябре прошлого года Народный банк Китая запретил первоначальное размещение криптомонет (токенов) (ICO — Initial coin offering, привлечение инвестиций в проекты в виде эмиссии и продажи новых криптовалют) из-за возможных финансовых рисков. ЦБ Китая отнес ICO к незаконному виду фандрайзинга, который может быть связан с финансовыми аферами и пирамидами.