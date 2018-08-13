МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск двух негосударственных пенсионных фондов (НПФ), конечным бенефициаром которых является бизнесмен Борис Минц, к его компании O1 Group Ltd. о взыскании более 5,8 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 10 августа, к производству он пока не принят. Истцами являются НПФ "Будущее" и НПФ "Союз-Телеком" (оба входят в финансовую группу "Будущее" Минца), а также их управляющая компания АО "Конкорд управление активами". Основания исковых требований не уточняются.

Ранее эти же три истца плюс НПФ "Социальное развитие", принадлежащий O1 Group, подали иск на сумму около 8,8 миллиарда рублей к компании "Прайм финанс", связанной с O1 Group и находящейся в стадии ликвидации. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ФГ "Будущее", тот иск подан с целью возврата средств, инвестированных в облигации ООО "Прайм финанс".

Ранее НПФ "Будущее", НПФ "Телеком-союз" и АО "Конкорд управление активами" подали аналогичный иск о досрочном погашении облигаций и взыскании задолженности в размере более 4 миллиардов рублей к ООО "Рислэнд", зарегистрированному по одному адресу с ООО "Прайм финанс".

ФГ "Будущее" создана в 2016 году для объединения системы управления НПФ, входящими в холдинг O1 Group. В группу входят НПФ "Будущее", "Телеком-союз" и "Образование". Газета "Ведомости" в мае сообщила об отъезде Минца и троих его сыновей с семьями в Лондон.