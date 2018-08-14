ВИЛЬНЮС, 14 авг — ПРАЙМ. Датский Danske Bank, один из крупнейших в Северной Европе, прекращает деятельность в Литве и других странах Балтии, сообщает во вторник бизнес-издание Verslo zinios.

В апреле Danske Bank сообщил, что намерен постепенно уйти с рынка Литвы и других стран Балтии и сосредоточиться на укрепить позиции на рынках Северных стран.

"Часть литовских клиентов — как бизнес-клиентов, так и частных — в понедельник получили письмо от банка о планирующемся закрытии существующих счетов. Клиенты были проинформированы через электронный Danske Bank, электронные и обычные письма. Одностороннее закрытие счетов предусматривают подписанные с клиентами договоры", — сообщило издание.

"Вчера часть клиентов банка были проинформированы о том, что банк с 27 октября прекратит предоставлять банковские услуги клиентам и закроет их существующие счета", — заявила изданию представитель банка Вайда Бичкуте.

Отмечается, что по данным эстонского бизнес-ежедневника Aripaev, аналогичные письма получили клиенты банка в Эстонии.

По словам представителей Danske Bank, это первый шаг в реализации стратегии концентрирования деятельности только в Северных странах. В Литве Danske Bank начал работать в 2008 году, центр глобальных услуг образован в 2012 году.