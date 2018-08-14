МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Прибыль банков РФ за январь-июль 2018 года составила 776 миллиардов рублей, что на 16% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Банка России.

"За январь–июль 2018 года банки получили прибыль 776 миллиардов рублей. На формирование финансового результата оказали влияние показатели банков, проходящих процедуру финансового оздоровления с привлечением средств Фонда консолидации банковского сектора. Без их учета прибыль банковского сектора за семь месяцев 2018 года составила 1 триллион рублей", — говорится в сообщении.

В том числе в июле действующими кредитными организациями получена прибыль в размере 153 миллиардов рублей.

Ранее в августе зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что Банк России прогнозирует рост прибыли банковского сектора РФ в текущем году до 1,2-1,3 триллиона рублей с прошлогодних 790 миллиардов рублей.

ВКЛАДЫ

Вклады населения в банках РФ за июль выросли на 0,5% и составили 27,1 триллиона рублей. "В июле наблюдался приток вкладов населения на 0,5%, до 27,1 триллиона рублей. Объем депозитов и средств на счетах организаций сократился за месяц на 1,8%, до 25 триллионов рублей", — говорится в сообщении.

При этом за семь месяцев вклады населения выросли на 3% (за январь-июль 2017 года – на 5%).

КРЕДИТОВАНИЕ

Розничный кредитный портфель банков РФ в январе-июле с исключением влияния валютного курса и без учета банков с отозванной лицензией вырос на 11,6%, корпоративный — увеличился на 2,7%, сообщается в материалах ЦБ.

"Кредитование экономики выросло на 5,2% против 3,0% в январе-июле 2017 года. Кредиты нефинансовым организациям увеличились на 2,7%; их динамика повысилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (+2,2%)", — сообщил ЦБ.

Как отмечает регулятор, существенный вклад в формирование динамики кредитования нефинансовых организаций внесла активизация кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), существенно опережающего рост кредитования нефинансовых организаций в целом – за первое полугодие 2018 года портфель кредитов МСП увеличился на 8,8%.

"Умеренная динамика корпоративного кредитования сопровождалась ускорением роста кредитов физическим лицам (+11,6%, за январь–июль 2017 года прирост составил 5,2%) при улучшении его качества на фоне позитивной динамики реальных располагаемых доходов населения. Хотя основной прирост по-прежнему приходится на ипотечные кредиты, рост портфеля происходил и за счет необеспеченных потребительских ссуд, поддержавших оживление потребительского спроса, а также автокредитов. Прирост кредитов физическим лицам годовым окном составил 20,1%", — сообщается в материалах ЦБ.

При этом в июле совокупный объем кредитов экономике увеличился на 1,1%, до 45,2 триллиона рублей. В составе кредитов экономике портфель корпоративных кредитов (31,6 триллиона рублей) демонстрировал сдержанный рост на 0,7%. Одновременно июльский прирост розницы (на 2%) был на уровне локального максимума, достигнутого в мае. Объем розничного портфеля на 1 августа 2018 года составил 13,6 триллиона рублей.