МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. ВТБ планирует завершить интеграцию банка "Возрождение" в 2020 году, стратегия "Возрождения" будет направлена на усиление позиций в Московской области, говорится в сообщении госбанка.

Ранее во вторник ВТБ сообщил о том, что достиг договоренностей с фондом Bonum Capital о приобретении банка "Возрождение". Госбанк намерен приобрести не менее 75% акций банка "Возрождение", сделку планируется закрыть в сентябре после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ.

"ВТБ и фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD достигли договоренности по ключевым условиям сделки по приобретению ВТБ банка "Возрождение". Соответствующий меморандум был подписан сторонами", — говорится в сообщении банка.

Председателем правления "Возрождения" будет назначен Геннадий Солдатенков.

"После закрытия сделки будут определены шаги по дальнейшей интеграции банков, которая планируется к завершению в 2020 году. Стратегия развития "Возрождения" будет предполагать дальнейшее усиление позиций банка на рынке Московской области по работе и с розничными, и с корпоративными клиентами", — сказано в пресс-релизе ВТБ.

В общем ВТБ планирует консолидировать более 90% акций банка "Возрождение", сообщил журналистам зампред правления контролируемого государством банка Анатолий Печатников. "Мы целимся в цифру больше 90%. Да, действительно, есть пакет акций, который свободно обращается на рынке и принадлежат миноритариям. Вот, собственно, они и останутся в свободном обращении, если миноритарии не воспользуются предложением об обязательном выкупе", — ответил Печатников на вопрос об окончательном пакете, который ВТБ может консолидировать.

По его словам, после закрытия сделки госбанк будет объявлять оферту миноритариям в конце четвертого квартала текущего года.

Основным владельцем банка "Возрождение" является Дмитрий Ананьев, ранее он вместе с братом Алексеем контролировал Промсвязьбанк. Группа инвесторов ПСБ летом обратилась в британский суд с просьбой о замораживании активов Ананьевых по всему миру, объем которых, включая связанные с братьями компании, оценивается в 15,6 миллиона долларов и 11 миллионов евро. Истцы требовали возмещения средств, потраченных на покупку в 2017 году долговых обязательств, размещавшихся под гарантии контролировавшихся Ананьевыми компаний. Суд в Лондоне вынес решение о блокировке активов. На прошлой неделе Высокий суд Лондона снял арест с активов братьев Ананьевых, включающих акции банка "Возрождение".

После объявления о санации ПСБ контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу. ЦБ РФ указал тогда, что владельцы санируемых банков не могут контролировать другие банки. По предписанию ЦБ, основной владелец "Возрождения" Дмитрий Ананьев и подконтрольные ему структуры имеют право голоса только по 10% акций банка.

В начале июня глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что госбанк подтвердил ЦБ свою заинтересованность в покупке "Возрождения". Тогда он отметил, что ВТБ хочет закрыть сделку по покупке банка в третьем квартале. Глава ВТБ указывал, что переговоры по сделке не ведутся с Ананьевым, все свои права по продаже банка он передал фонду Bonum Capital.

По данным БИР-Аналитик, на 1 июня банк "Возрождение" занимал 35 место в банковской системе РФ с активами в размере 256,4 миллиарда рублей, собственные средства составляли 31,6 миллиарда рублей.