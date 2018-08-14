МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВЭБа по РСБУ в первом полугодии текущего года упала на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39 миллиардов рублей, следует из отчета госкорпорации.

Процентные доходы ВЭБа сократились на 10%, до 64,4 миллиарда рублей. Комиссионные доходы выросли на 16%, составив 2,6 миллиарда рублей.

Процентные расходы увеличились на 15% и составили 65,9 миллиарда рублей. Операционные расходы сократились на 1,3%, до 8,2 миллиарда рублей.

ВЭБ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.