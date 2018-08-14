МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Сбербанк увеличил выплаты правлению в первом полугодии 2018 года на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 842,5 миллиона рублей с 633,5 миллиона рублей годом ранее, следует из ежеквартального отчета крупнейшего российского банка.

"За 6 месяцев 2018 года членам правления банка было выплачено 842,5 миллиона рублей, в том числе фиксированное вознаграждение (должностные оклады, оплата отпусков, оплата по среднему заработку за период служебных командировок) – 605,8 миллиона рублей", — говорится в документе Сбербанка.

Сбербанк также выплатил и переменное вознаграждение (квартальные премии, вознаграждение по итогам работы за год, прочие единовременные вознаграждения, транши долгосрочного вознаграждения прошлых лет) в размере 229,6 миллиона рублей.

Отмечается, что обязательства по выплате долгосрочного вознаграждения, основанного на акциях, по состоянию на 30 июня 2018 года составили 3,4 миллиарда рублей.

В состав правления Сбербанка входят 10 человек. Председателем правления является Герман Греф. Ранее сообщалось, что за весь 2017 год вознаграждение членам правления банка составило 5,1 миллиарда рублей.