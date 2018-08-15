МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Мегафон" в рамках действующего кредитного соглашения привлек 21 миллиард рублей в Альфа-банке на выкуп своих акций, говорится в сообщении компании.

"Кредит под фиксированную процентную ставку получен на три года. Компания планирует направить полученные средства на финансирование программы приобретения выпущенных и размещенных обыкновенных акций и ГДР компании, осуществляемой компанией MegaFon Investments (Cyprus) Limited ("дочка" оператора — ред.)", — сообщает "Мегафон".

Общая сумма кредитного соглашения с Альфа-банком составляет 25 миллиардов рублей.

"Мегафон" 16 июля запустил программу приобретения обыкновенных акций и ГДР с последующим делистингом ГДР с Лондонской биржи. Программа завершается 22 августа 2018 года. Программа осуществляется "дочкой" оператора — MICL. Она приобретет до 128,95 миллиона бумаг, составляющих 20,8% всех выпущенных и размещенных акций компании. Цена покупки составляет 9,75 доллара за каждую обыкновенную акцию и ГДР.

Предложение в рамках программы приобретения сделано всем владельцам обыкновенных акций и ГДР, кроме USM Holdings и группы Газпромбанка, а также компании MICL. USM владеет 97,45% холдинга Garsdale, которому принадлежит 56,3% "Мегафона". Группа ГПБ владеет 19% оператора, MICL — 3,9%.