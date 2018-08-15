МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов самарского Газбанка, лишившегося лицензии в июле, составила 4,443 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 17,423 миллиарда рублей, обязательства — 21,866 миллиарда рублей.

Центробанк отозвал лицензию у банка с 11 июля в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Также, по данным регулятора, в результате систематического проведения операций, направленных на сокрытие реального финансового положения и уклонение от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков, на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов.

АСВ выплачивает возмещение вкладчикам банка с 23 июля через Сбербанк. Выплаты идут в 20 регионах, при этом только в Самарской области для выплат в 28 населенных пунктах задействовали около 130 отделений Сбербанка.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Газбанк на 1 июля занимал 134-е место в банковской системе РФ.