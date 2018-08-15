МОСКВА, 15 авг – ПРАЙМ. АО "Страховая компания Опора" пытается в судебном порядке доказать несостоятельность претензий со стороны ЗАО "Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная компания" по факту гибели урожая яблок во время майских заморозков 2017 года. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела от 28 июля 2018 года, имеющемся в распоряжении "Прайм", представители ЗАО "ЦЧПЯК" из корыстных побуждений пытались ввести страхователя в заблуждение относительно страхового случая в яблоневых садах, расположенных в Воронежской области.

Нестыковки начались еще с момента заключения в октябре 2016 года договора о страховании от утраты урожая. Под его действие подпадают сады на участках общей площадью почти 1281 га, тогда как по факту оказалось, что общая площадь насаждений составляет 1013,7 га, говорится в постановлении.

А в мае 2017 года представители застрахованного лица сообщили в офис "СК Опора" о страховом случае. При этом, пользуясь неосведомленностью сотрудников страховой компании о действительном положении дел в застрахованных садах, аграрии предоставили заведомо ложные сведения о гибели до 20% урожая из-за похолодания до минусовых температур в ночь с 10 на 11 мая 2017 года, говорится в документе.

Произошедшее на фоне заморозков частичное повреждение цветков и завязи в ЗАО "ЦЧПЯК" оценили почти в 210 млн рублей, что составляет две трети страховой суммы. Однако получить деньги не удалось, поскольку страховщик выявил факт подлога документов еще до произведения выплаты.

Национальный союз агростраховщиков (НСА) также поддерживает позицию СК "Опора". "Изучение материалов дела выявило ряд моментов, указывающих на возможность присутствия явно нестраховых интересов у агрария. Их слишком много для дела, которое может обернуться одной из крупнейших страховых выплат в истории страхования урожая в России", – отметил президент НСА Корней Биждов.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159,5 УК РФ в отношении неустановленных лиц. Начато расследование.