МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ в ходе проверки лишившегося в апреле лицензии московского "Русского торгового банка" (РТБК) выявил замену ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги с ущербом в размере более 2,5 миллиарда рублей, сообщает регулятор.

"Временная администрация по управлению КБ "РТБК"… установила, что в преддверии отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций руководством банка осуществлялись операции, направленные на замену ликвидных активов на низколиквидные ценные бумаги с причинением ущерба банку в размере более 2,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, в действиях руководства банка установлены признаки вывода активов на сумму более 1,7 миллиарда рублей путем кредитования заемщиков, имеющих неудовлетворительное финансовое положение, а также заключения сделки продажи недвижимости контрагенту, имеющему сомнительную платежеспособность, с отсрочкой платежа, указал Банк России.

В июне регулятор сообщал, что активы РТБК по результатам обследования составили 2,62 миллиарда рублей, обязательства — 7,024 миллиарда. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 4,4 миллиарда рублей.

ЦБ РФ с 20 апреля отозвал лицензию РТБК из-за неисполнения требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. Кроме того, были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных. Центробанк также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

По величине активов, согласно данным ЦБ, РТБК занимал 215-е место в банковской системе РФ.