МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Сбербанк вновь возглавил рейтинг самых ценных российских брендов. Его опубликовала компания Brand Finance.

По ее оценке, ценность бренда Сбербанка выросла на 18%, до 670,4 млрд рублей. В прошлом году крупнейший российский банк также занимал первую строчку с показателем 569,5 млрд рублей.

В рейтинге также (вслед за Сбербанком) "Газпром"(320,84 млрд рублей), "Лукойл" (281 млрд рублей) и "Роснефть" (203,9 млрд рублей).

Пятерку замыкает РЖД (156 млрд рублей), которые вытеснили с этой строчки "Магнит". Ритейлер переместился на шестое место с показателем 145,2 млрд рублей.

В десятке также ВТБ, МТС, "Татнефть", "Пятерочка".



