МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Часть клиентов Сбербанка в среду вечером по техническим причинам могла испытывать трудности при входе в мобильное приложение "Сбербанк Онлайн", в настоящее время сотрудники банка работают над решением данной проблемы, сообщили РИА Новости в колл-центре крупнейшего российского банка.

"Сегодня ведутся технические работы в системе Сбербанка. У некоторых клиентов, так как приложение обновляется, возможны проблемы со входом (в приложение — ред.). Сотрудники работают над решением данной проблемы", — отметил сотрудник колл-центра в беседе с корреспондентом РИА Новости.

В последний раз Сбербанк сообщал о сбоях в системе 16 июля, когда часть клиентов Сбербанка испытывала трудности при входе в мобильное приложение и веб-версию системы "Сбербанк Онлайн".