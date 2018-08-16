МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. "Всероссийский банк развития регионов" (ВБРР, принадлежит "Роснефти"), "Юникредит банк", "ИНГ Банк" и банк "Аверс" зафиксировали значительный отток средств с корпоративных счетов в июне, за месяц из этих банков юрлица забрали 170 миллиардов рублей, следует из обзора международного рейтингового агентства Fitch.

Так, отток корпоративных средств из ВБРР составил 71 миллиард рублей, из "Юникредит банка" — 41 миллиард, из "ИНГ Банка" — 37 миллиардов, банка "Аверс" — 21 миллиард рублей.

Авторы обзора отмечают, что ликвидность четырех банков тем не менее остается "комфортной".

В то же время наибольший приток средств на корпоративные счета пришелся в июне на Сбербанк (309 миллиардов рублей), Альфа-банк (39 миллиардов рублей) и Росбанк (27 миллиардов рублей).

Также, по данным Fitch, депозиты физлиц в июне росли равномерно по банковскому сектору, хотя и с оттоками в Бинбанке и "Открытии" (20 миллиардов рублей) и банке "Россия" (24 миллиарда рублей).

В обзоре также говорится, что курс доллара выше 70 рублей может привести к проблемам с капиталом у нескольких крупных российских банков, выше 80 — создать проблему для значительной части банковского сектора.

Средний норматив достаточности капитала ряда банков без учета тех, которые находятся в процессе финансового оздоровления, сократился в июне на 50-60 базисных пунктов из-за дивидендных выплат в размере 359 миллиардов рублей. В основном дивиденды выплачивали Сбербанк(271 миллиард рублей) и ВТБ — (74 миллиарда рублей).

По данным Fitch, на конец июня средний норматив достаточности основного капитала этих банков составил 9,8%, норматив достаточности капитала первого уровня — 10,4% и норматив достаточности общего капитала — 13,8%.

"Наш предварительный анализ показывает, что курс доллара к рублю выше 70 может быть сложным для нескольких крупных банков, в то время как выше 80 может создать проблему для более широкого сектора. Но мы считаем, что в таком сценарии Банк России может дать послабления по расчету нормативного капитала, как это было в 2014 году", — пишут авторы обзора.

Российская валюта 8 августа под угрозой новых санкций, которые могут затронуть внутренние активы, финансовые институты, сырьевые проекты и суверенный долг, возглавила список аутсайдеров среди валют развивающихся стран, сильно ослабив позиции против доллара.

В тот день курс рубля максимально снижался к доллару на порядка 7,6%, а к евро – почти на 6%, обновив минимумы с апреля 2016 года и с апреля текущего года, соответственно. Во вторник рубль смог отыграть часть потерь и прибавить более 2% к обеим инвалютам к уровню предыдущего закрытия, поднявшись до 66,4 рубля против доллара и до 75,5 рубля против евро. Впрочем в среду рубль растерял большую часть роста, доллар вырос на 0,95 рубля – 67,29 рубля, евро — на 1,07 рубля, до 76,35 рубля. В четверг рубль снова прибавляет к доллару и евро на общем восстановлении развивающихся рынков, поддерживаемых стабилизацией цен на нефть и сохраняющейся паузой в валютных интервенциях ЦБ для Минфина. В итоге, за семь торговых сессий к текущему моменту рубль к доллару снизился почти на 5%, к евро – чуть более чем на 3%.