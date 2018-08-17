МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Банк России с 17 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Московского вексельного банка" (Москва), говорится в сообщении регулятора.

Как сообщает ЦБ РФ, в результате систематического проведения кредитной организацией операций, направленных на сокрытие реального финансового положения банка и уклонение от исполнения требований надзорного органа.

Объективное отражение стоимости указанных активов выявило ухудшение финансовых показателей банка, свидетельствующее о наличии в его деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и, как следствие, реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков.

"Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении АКБ "Московский Вексельный Банк" (АО) меры надзорного воздействия, включая ограничение на привлечение вкладов населения", — отмечает регулятор.

В АКБ "Московский Вексельный Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк является участником системы страхования вкладов.