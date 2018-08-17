МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Финансовая система РФ абсолютно стабильна, несмотря на волатильность курса рубля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Курс рубля начал резко падать к доллару и евро в середине прошлой недели на опасениях возможного введения новых санкций США против РФ.

"Вы видите, что идет разнонаправленная динамика. Действительно, определенная волатильность есть, но еще раз повторяю и хотел бы вам напомнить заявление наших руководителей экономического и финансового сектора, что система финансовая и экономическая в стране абсолютно стабильна", — сказал Песков, отвечая на вопрос, вызывает ли падение курса рубля беспокойство в Кремле и допускает ли он дальнейшее ослабление национальной валюты в случае введения новых санкций США.

Курс рубля в пятницу днем после невнятной утренней динамики вновь перешел к снижению. Доллар почти добрался до отметки 67,5 рубля, евро торгуется уже выше 76,8 рубля.

Ранее в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные агентством "Прайм" эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или вовсе не принят.