МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Банк России понизил прогноз структурного профицита ликвидности в банковском секторе РФ на конец года до 3,7-4,1 триллиона рублей с 3,8-4,2 триллиона рублей, говорится в обзоре регулятора "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"В 2018 году продолжится увеличение структурного профицита ликвидности. Однако его оценка на конец 2018 года снижена Банком России по сравнению с прогнозом, представленным в июньском выпуске комментария, на 0,1 триллиона рублей, до 3,7-4,1 триллиона рублей", — сказано в документе.

Регулятор отмечает, что это связано с принятым в июле решением о повышении нормативов обязательных резервов кредитных организаций по обязательствам в иностранной валюте на 1 процентный пункт в целях дальнейшей девалютизации банковских балансов.

Банк России в июле принял решение с 1 августа повысить на 1 процентный пункт нормативы обязательных резервов по обязательствам банков в иностранной валюте: по обязательствам перед физлицами — до 7%, по обязательствам перед юрлицами — нерезидентами и иным обязательствам — до 8%. В ЦБ отметили, что данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций.