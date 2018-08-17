МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российские банки в ответ на формирующийся спрос клиентов на бесконтактное обслуживание готовы начать замену своих банкоматов, следует из опроса агентства "Прайм" крупных кредитных организаций. Они оснастят их специальным устройством, которое позволит совершать операции, просто приложив карту без ввода ее в банкомат. Некоторые банки запустят бесконтактную систему по всей стране уже в ближайшее время, другие планируют ее масштабное применение после успешного пилотирования.

В пятницу газета "Ведомости" написала, что международная платежная система Visa ужесточила требования к российским банкам в части оснащения всех банкоматов NFC-ридерами — устройствами для бесконтактного обмена данных. По сведениям издания, их платежная система установила специально для России. По требованиям Visa, все банкоматы после 18 апреля 2020 года должны будут принимать бесконтактные карты и устройства.

В пресс-службе компании Visa подтвердили агентству "Прайм" эту информацию, однако не стали раскрывать подробности, указав лишь, что в этом году Visa объявила о запуске очередной программы мер по развитию электронной коммерции совместно с банками.

По данным Visa за июль 2018 года, за последние два года доля бесконтактных платежей в России выросла с 2% до 42%.

В банке ВТБ подтвердили, что получили официальное письмо от Visa и сказали, что считают такое нововведение целесообразным. Его банкоматная сеть на сегодняшний день состоит из 15 тысяч устройств, в следующем году количество машин с NFC-ридерами превысит пять тысяч.

"Данную функцию мы планируем реализовать на территории всей страны в 2019 году, особое внимание уделив устройствам с пиковой нагрузкой", — сказали в ВТБ.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что в настоящее время NFC-ридерами оснащены почти половина всех банкоматов. При этом крупнейший российский банк планирует, что все 76 тысяч его банкоматов предоставят возможность бесконтактного обмена данных. Тем не менее, банк не уточнил, когда модернизация оборудования полностью завершится.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ

Сбербанк напомнил о преимуществах бесконтактных банкоматов. Во-первых, у клиентов снижается риск забыть карту, так как ее не нужно вводить в устройство. Во-вторых, повышается скорость обслуживания и совершения операций. Кроме того, бесконтактная система позволяет эффективнее бороться с такими типами мошенничества, когда информация считывается с магнитной полосы карты.

Представители Райффайзенбанка, входящего в топ-20 по объему активов в РФ, заявили, что подобные пожелания платежных систем полностью поддерживают, потому что они способствуют развитию технологий и удовлетворению потребности клиентов. В банке считают, что смогут провести модернизацию банкоматного парка в желаемые сроки.

"В первую очередь, мы делаем это для удобства клиентов — устройствами чтения NFC уже оснащено 4% банкоматов. Обновляя банкоматы, мы уже сейчас приобретаем только устройства, имеющие функционал бесконтактного снятия", — сообщили в пресс-службе банка. Решение о модернизации существующих банкоматов будет принято после пилотирования бесконтактной системы на новых устройствах, добавил официальный представитель Райффайзенбанка.

Тем временем, по данным ФТС, российские банки в первом полугодии 2018 года закупили почти 6,5 тысяч банкоматов в основном китайского, немецкого и венгерского производства на сумму около 74,6 миллиона долларов. Для сравнения – в 2017 году было закуплено за рубежом 12,5 тысячи устройств на сумму 146,5 миллионов долларов.

Требования к скорости и удобству проведения расчетов все время повышаются, поэтому клиентский спрос на такие устройства уже формируется, отметили в Московском кредитном банке (МКБ). Сейчас банк рассматривает различные варианты модернизации банкоматной сети, допуская как ее переоборудование, так и закупку нового оборудования. "На текущий момент наша сеть состоит из более чем одной тысячи банкоматов, мы ранее приступили к закупке устройств, которые поддерживают эту функцию", — сказали в пресс-службе.

В "Тинькофф банке" сообщили, что все их банкоматы изначально поддерживают технологию бесконтактных платежей. На сегодня банкоматная сеть банка включает около 400 устройств.