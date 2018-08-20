МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Находящемуся под санкциями СМП Банку братьев Ротенбергов могут разрешить работу со спецсчетами участников госзакупок, следует из проекта постановления правительства РФ, размещенного на официальном портале правовой информации.

"Дополнить пунктом следующего содержания: денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок на участие в закупках товаров, работ, услуг, могут размещаться на специальных счетах в банках, соответствующих настоящим требованиям… если в отношении банков или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки, по состоянию на 1 января 2015 года действуют международные санкции и банки определены отдельным решением правительства РФ", — сказано в документе.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что такое решение – одна из мер поддержки госбанков, в отношении которых действуют международные санкции. Кроме того, в марте прошлого года СМП Банк был включен в перечень кредитных организаций, на банковских депозитах которых могут размещаться средства федерального бюджета.

СМП Банк — головной банк финансовой группы, включающей в себя Мособлбанк, Финансбизнесбанк, Инресбанк, а также лизинговую компанию и страховщика "СМП Страхование". Контрольный пакет акций принадлежит братьям Аркадию (23,48%) и Борису (43,22%) Ротенбергам, еще 26,51% акций принадлежит подконтрольной Аркадию Ротенбергу компании "Стройгазмонтаж". Банк с 2014 года находится под международными санкциями.

По данным БИР Аналитик, на 1 июня СМП Банк занимал 29 место в банковской системе РФ с активами 406.4 млрд рублей, собственные средства составляли 41,7 млрд рублей.