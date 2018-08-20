МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа оставил в силе судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые признали законным приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии у банка "Югра", входившего в топ-30 в России.

Арбитраж Москвы в декабре отклонил заявление экс-руководства "Югры", просившего признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля 2017 года об отзыве лицензии, а также восстановить лицензию. Апелляционная инстанция в марте оставила это решение в силе.

Как указал в решении арбитраж Москвы, учитывая характер правонарушений, систематическое выставление требований о доначислении и доформировании резервов, а также применение санкций, суд пришел к выводу, что приведенных ответчиком нарушений "более чем достаточно" для применения меры в виде отзыва лицензии.

Окружной арбитраж в понедельник отклонил кассационную жалобу банка "Югра" в лице его бывших топ-менеджеров и собственников на решение арбитражного суда Москвы и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда.

Представитель "Югры" заявил в суде в понедельник, что вынесенные в адрес банка предписания, на которые ссылается ЦБ, носили технический характер и были малозначительными. Он также обратил внимание суда на нарушение, по мнению заявителя, порядка отмены протокола ЦБ, в котором говорилось о решении регулятора не применять к "Югре" наказание в виде отзыва лицензии. Представитель ЦБ заявил в окружном суде, что все эти доводы уже исследованы нижестоящими инстанциями, и попросил кассационную жалобу отклонить.

Арбитраж Московского округа в мае также отклонил кассационную жалобу собственников "Югры" в другом деле, где они оспаривают законность приказов ЦБ о введении в банк временной администрации и об установлении моратория на выплаты кредиторам. В том деле две инстанции также поддержали ЦБ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ранее оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей. ЦБ сообщал, что разница между обязательствами и активами банка по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей.

В то же время представители бывших собственников "Югры" ранее заявляли, что отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть, ниже 30 миллиардов рублей. Основным владельцем "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.