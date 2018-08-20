МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Бинбанк получил от своего основного акционера — Банка России — требование о выкупе акций кредитной организации у миноритариев, следует из сообщения банка.

Бинбанк с прошлого года находится на санации Банка России через Фонд консолидации банковского сектора. В феврале регулятор объявил о решении присоединить банк к другой санируемой им кредитной организации – "Открытию". В начале августа зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что банки завершат объединение в начале следующего года.

ЦБ РФ в марте докапитализировал Бинбанк на сумму 56,9 миллиарда рублей. После приобретения дополнительного выпуска акций Бинбанка ЦБ стал его основным акционером. На данный момент доля регулятора в уставном капитале Бинбанка превышает 99,999999998%. Акционеры-миноритарии владеют около 0,000000002% акций кредитной организации.

Согласно материалам банка, Бинбанк 20 августа получил от ЦБ требование о выкупе ценных бумаг: обыкновенных акций, привилегированных акций с определенным размером дивидендов, а также привилегированных акций четвертого, пятого и шестого типов.

Регулятор предлагает выкупить обыкновенные акции за 1 / 6 352 897 370 рубля за бумагу, привилегированные акции с определенным размером дивидендов за 1 / 17 235 740 919 рубля, привилегированные акции четвертого типа за 1 / 17 235 740 919 рубля, привилегированные акции пятого типа за 1 / 1 723 574 092 рубля, привилегированные акции шестого типа за 1 / 1 566 885 538 рубля.