МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Якутский арбитражный суд удовлетворил заявление Банка России о признании банкротом банк "Таатта", сообщается в материалах инстанции. Временная администрация банка "Таатта" выявила серьезные нарушения в учете вкладов

Ранеенапомним, что регулятор отозвал у банка "Таатта" лицензию на осуществление банковских операций с 5 июля. В кредитную организацию была введена временная администрация. Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

ЦБ РФ 14 августа сообщил, что совокупная разница между величиной обязательств и активов ("дыра") лишившегося ранее лицензии якутского банка "Таатта" составила 4,6 миллиарда рублей.

Регулятор оценивает активы кредитной организации в 3,58 миллиарда рублей, обязательства — в 8,18 миллиарда рублей.