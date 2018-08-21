МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Средний размер микрозайма во втором квартале 2018 года снизился на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,5 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 3 тысяч микрофинансовых институтов, передающих сведения в НБКИ, во втором квартале 2018 года средний размер микрозайма ("займа до зарплаты") снизился на 22,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 9,5 тысячи рублей (во втором квартале 2017 года — 12,3 тысячи рублей)", — говорится в исследовании.

При этом самая значительная динамика снижения среднего размера "займа до зарплаты" (среди 40 регионов-лидеров по объемам микрофинансирования в РФ) во втором квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована в Алтайском (-33%) и Приморском (-30,7%) краях, Волгоградской (-29,5%) и Владимирской (-29,5%) областях, а также Республике Татарстан (-28,7%).

Меньше всего средний размер микрозайма сократился в Республике Башкортостан (-11,2%), Архангельской (-11,9%), Кировской (-13,3%), Белгородской (-13,3%) и Оренбургской (-15,1%) областях. В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель снизился на 22,1% и 23,8% соответственно.

Самое большое значение среднего размера "займа до зарплаты" во втором квартале 2018 года зафиксировано в Москве — 16,9 тысячи рублей, Московской области — 13,9 тысячи рублей, Санкт-Петербурге — 13 тысяч рублей, Ханты-Мансийском АО — 10,5 тысячи рублей и Брянской области — 10,1 тысячи рублей. В то же время, самый низкий показатель среднего размера микрозайма отмечен в Забайкальском и Алтайском краях и Кемеровской области, где он составил 7,1 тысячи рублей.

"Основными причинами снижения среднего размера микрозайма, на наш взгляд, являются конкуренция со стороны банков (прежде всего, в части увеличения выдачи кредитных карт), а также сокращение реальных доходов тех сегментов заемщиков, на которые нацелен бизнес микрофинансовых институтов", — полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.