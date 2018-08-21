МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Райффайзенбанк в первом полугодии 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 13,95% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 17,352 миллиарда рублей, следует из отчета кредитной организации.

Чистый процентный доход банка по сравнению с прошлым годом вырос на 17,23%, до 24,813 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 22,113 миллиарда рублей, увеличившись на 13,75%. Совокупный кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 7,2%, до 607,7 миллиарда рублей, кредиты крупному бизнесу выросли на 3%, до 242,5 миллиарда рублей.

Активы банка по состоянию на 30 июня 2018 года составили 934,732 миллиарда рублей против 842,845 миллиарда рублей на 31 декабря 2017 года. Собственный капитал банка на 30 июня вырос до 129,205 миллиарда рублей против 116,559 миллиарда рублей на конец прошлого года.

Райффайзенбанк — "дочка" австрийского Raiffeisen Bank International AG. Работает в России с 1996 года, оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам, резидентам и нерезидентам, в рублях и иностранной валюте.