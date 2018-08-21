МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Банковские счета миллиардеров Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре были заморожены после того, как США ввели санкции против бизнесменов и их компаний, следует из доклада минфина США.

"Хотя Кипр по-прежнему является предметом озабоченности с точки зрения отмывания денег, администрация видит некоторые признаки прогресса. После указа в отношении олигархов от 6 апреля, банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга были заморожены", — говорится в документе, опубликованном на сайте минфина.

По сообщению минфина, в мае 2018 года власти Кипра издали распоряжение, в котором поручили банкам страны "устранить определенные риски незаконного финансирования со стороны офшорных компаний".

Замминистра финансов США Сигал Манделкер сообщила, что Дерипаска потерял в результате введенных в апреле американских санкций примерно половину состояния, а Вексельберг — около 3 миллиардов долларов. При этом Манделкер ссылалась не на данные минфина, а на открытые данные в прессе, которые минфин считает "заслуживающими доверия".

"В результате внесения в список санкций, по оценкам открытых источников, личное состояние Дерипаски снизилось более чем на 50%. Действия 6 апреля также оказали большое влияние на другого олигарха в списке санкций, Виктора Вексельберга. Согласно заслуживающим доверия источникам, состояние Вексельберга снизилось примерно на 3 миллиарда долларов, с примерно 16,4 миллиардов долларов 5 апреля 2018 года до примерно 13,5 миллиарда долларов на 26 июля 2018 года", — говорится в письменных показаниях Манделкер конгрессу.

Манделкер не сказала, сколько, по ее мнению, потерял Дерипаска в абсолютном выражении.

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Под санкциями также оказались Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин. Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан.