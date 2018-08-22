МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Права на бренд "ФК Открытие" после его санации остались у прошлого владельца кредитной организации — "Открытие холдинга". Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей обеих компаний, в настоящее время идут переговоры о продаже бренда банку.

Отмечается, что банк хочет выкупить все товарные знаки группы "Открытие" за 4,5 млрд рублей. Об этом рассказал представитель холдинга.

Ранее холдинг оценивал бренд "Открытия" в сумму не меньше, чем $1 млрд.

Представитель "ФК Открытие" комментировать цену бренда в 4,5 млрд рублей не стал, представитель банка России на запрос газеты не ответил.

По оценке консалтингового агентства Brand Finance бренд "ФК Открытие" стоит 16,35 млрд рублей: за последний год он подорожал на 22%.