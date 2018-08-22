КУБИНКА (Московская область), 22 авг — ПРАЙМ. Контролируемые государством банки в рамках передачи кредитов оборонно-промышленному комплексу в Промсвязьбанк будут передавать соответствующий капитал через дивиденды, применительно к Сбербанку схема может быть сложнее — с привлечением госкорпорации АСВ, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

В июне он уже упоминал выплату дивидендов как возможный механизм передачи капитала, поясняя, что государство, получив выплаты по принадлежащим ему акциям госбанка, сможет вложить их в Промсвязьбанк.

"Передаваться он (капитал — ред.) будет понятным способом: если это государственный банк, то через дивиденды. Если это Сбербанк, там схема будет несколько более сложная. Возможно, она будет вовлекать в себя АСВ, чтобы АСВ выступило здесь посредником при реализации и фактически инвестором", — сказал Моисеев в среду журналистам в кулуарах международного военно-технического форума "Армия-2018".

Он уточнил, что окончательно схема пока не утверждена.

Привлечение АСВ к передаче капитала Сбербанком Моисеев объяснил тем, что Сбербанк не может быть инвестором в Промсвязьбанке, как и Центральный банк, которому крупнейший российский банк платит дивиденды. "ПСБ должен оставаться 100% государственным. Поэтому любые схемы при передаче капитала Сбербанка не должны привести к размыванию доли правительства", — пояснил замглавы Минфина.

По его словам, рассматривается вариант, при котором АСВ передаст в Промсвязьбанк полученные от Сбербанка средства, вложив их в капитал второго уровня. "Мы рассматриваем схемы, когда передача капитала будет не в виде инвестиций в акции, а в другие инструменты. И, например, будут размещаться инструменты второго уровня (Промсвязьбанка — ред.), которые будут приобретаться АСВ, а АСВ каким-то образом получит эти деньги от Сбербанка", — рассказал замминистра.