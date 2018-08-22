МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Сбербанк до конца 2018 года интегрирует блок "Корпоративный бизнес" и Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес банка, под руководством зампреда правления Анатолия Попова, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

"Сбербанк принял решение о предстоящей интеграции блоков "Корпоративный бизнес" и "Корпоративный инвестиционный бизнес" (Sberbank CIB), работающих с корпоративными клиентами. Интеграция будет осуществлена до конца 2018 года и позволит сформировать единую технологическую, управленческую и продуктовую платформы для работы с клиентами, получить значительный синергетический эффект для дальнейшего совершенствования работы с клиентами корпоративного сектора", — сказано в пресс-релизе банка.

Отмечается, что зампред правления Сбербанка Анатолий Попов, руководитель блока "Корпоративный бизнес", будет координировать работу блока Sberbank CIB. Руководители Sberbank CIB — старшие вице-президенты банка Александр Базаров и Игорь Буланцев — продолжат свою деятельность на текущих позициях под руководством Анатолия Попова. Добавляется, что первый зампред правления Александр Ведяхин продолжит курировать деятельность всего корпоративного бизнеса банка.

"Решение об интеграции блоков корпоративного бизнеса под руководством Анатолия Попова – важный шаг в технологической трансформации банка, которое позволит внедрить самые современные технологии и практики в обслуживание наших клиентов, существенно улучшить клиентский опыт, объединить продуктовые фабрики обоих блоков. Уверен, обновленная структура управления обеспечит бесшовный, уникальный по качеству на российском рынке сервис для всех клиентских групп корпоративных клиентов", — прокомментировал глава банка Герман Греф.

Попов начал свою деятельность в банке в 2011 году с должности вице-президента, руководителя Департамента организации розничного обслуживания и продаж. В январе 2016 года был утвержден в должности старшего вице-президента, руководителя блока "Корпоративный бизнес". В июне 2018 года введен в состав Правления банка и назначен зампредом правления Сбербанка.