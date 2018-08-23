МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Объем вложений в долговые обязательства банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I полугодии 2018 года увеличился на 4,9% и составил 6 223,4 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах в анализируемом периоде вырос с 11,3% до 11,9%. На динамику показателя в значительной степени повлиял рост вложений в долговые обязательства Банка России, а также в долговые обязательства, переданные без прекращения признания, которые используются при проведении операций РЕПО. Объем портфеля долевых ценных бумаг в анализируемом периоде составил 398,9 млрд рублей, увеличившись на 11,9%, что в большей степени было вызвано ростом вложений в долевые ценные бумаги российских кредитных организаций.



