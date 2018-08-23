МОСКВА, 23 авг – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов (денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России) банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в I полугодии 2018 года выросла на 25,1%, до 4 542,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Увеличение произошло в первую очередь за счет роста средств на депозитах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.07.2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла с 4,2% до 8,7%.



