МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ, Алсу Гараева. Китайская платежная система UnionPay пришла на российский рынок 12 лет назад, сегодня около 85% банкоматов и торговых терминалов в РФ принимает 1,5 миллиона карт китайского оператора. В интервью агентству "Прайм" глава российского офиса UnionPay International Фань Цзигуан озвучил планы по расширению сотрудничества с отечественными банками и увеличению клиентской сети, описал специфику работы финансовой компании из Китая и назвал регионы России, в которых продукты компании наиболее востребованы.

- Какую долю на рынке безналичных платежей в России занимает сейчас UnionPay?

— UnionPay пришел на российский рынок в 2006 году, когда подписал меморандум с банком ВТБ, в 2007 году банкоматы ВТБ начали принимать наши карты, а пять лет назад UnionPay был зарегистрирован в России в качестве оператора платежной системы, сейчас мы работаем почти со всеми крупнейшими игроками на рынке. Всего в России на текущий момент выпущено 1,5 миллиона наших карт.

- Какое количество банкоматов и торговых терминалов принимает карты UnionPay?

— С 2017 года объем операций по нашим картам в России быстро растет, эта динамика продолжилась и в этом году. Объем транзакций UnionPay с середины июня по середину июля этого года (когда в России проходил Чемпионат мира по футболу – ред.) увеличился более чем на 40%, а количество транзакций выросло примерно на 130%. Исходя из этого, мы продолжим расширять сферу приема наших карт в России.

- Какова среднесрочная стратегия развития компании?

— Российский рынок является для нас стратегическим направлением, в первую очередь мы стремимся к увеличению количества банков-партнеров. На текущий момент вы взаимодействуем с порядка 30 банками, хотим довести эту цифру до 40-50. Кроме того мы стремимся к углублению сотрудничества с российскими банками, привлекая их непосредственно к эмиссии карт UnionPay, не ограничиваясь участием в эквайринговой сети. С крупнейшими российскими банками мы стремимся развивать всестороннее сотрудничество.

- В чем компания видит преимущества работы на российском рынке?

— На нашей работе положительно сказывается дружественный характер российско-китайских отношений.

В последние два-три года Россия придает большое значение развитию туризма, власти активно работают над улучшением инфраструктуры. Количество китайских туристов, приезжающих в Россию, постоянно увеличивается, в среднем страну ежегодно посещает около одного миллиона гостей из Китая. Дополнительным стимулом для нас становятся темпы развития безналичных платежей в России. Три-четыре года назад безналичные платежи составляли порядка 20% транзакций, сейчас эта доля достигла практически 50% от всего торгового оборота. Еще одним нашим преимуществом является гибкая политика сотрудничества с российскими банками, нам удалось успешно решить вопросы с эквайрингом, Сбербанк уже принимает наши карты. Все эти факторы создают хорошие условия для развития компании в России.

- Насколько карты UnionPay востребованы у российских граждан?

— Интерес российских граждан к UnionPay растет, это видно из увеличения числа выпущенных карт и растущего объема транзакций. В прошлом году объем транзакций, совершенных по российским картам UnionPay на материковом Китае, вырос примерно на 30%. За первые пять месяцев 2018 года количество транзакций по российским картам нашей платежной системы выросло в 40 раз, а объем таких транзакций вырос в 22 раза.

- В каких российских регионах карты UnionPay наиболее востребованы?

— Наши карты больше всего востребованы в Сибири и на Дальнем Востоке: жители приграничных городов этих регионов часто посещают Китай, в свою очередь туда приезжает большое количество китайских туристов. Наша карта востребована и в европейской части России, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.

- Карты UnionPay принимаются сейчас на всей территории России?

— На данный момент примерно 85% российских банкоматов и POS-терминалов розничных предприятий и компаний сферы услуг принимают карты UnionPay, более миллиона POS-терминалов принимают бесконтактные платежи. У потребителей в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Волгограде и других крупных городах не возникает никаких затруднений с оплатой по картам, неохваченными сейчас остаются небольшие региональные банки.

Кроме того в настоящий момент мы активно развиваем еще два способа оплаты: с помощью QR-кода и электронный кошелек.

- В чем состоят принципиальные отличия системы безналичных платежей Китая и России?

— В Китае гораздо больше востребована возможность мобильной оплаты с помощью QR-кода. В России клиенты охотнее пользуются бесконтактными платежами на базе технологии NFC, когда товар или услугу можно оплатить, приложив телефон к банкомату или торговому терминалу. Фактически, Россия является одним из мировых лидеров по объему таких платежей.

- Кого вы рассматриваете в качестве своего основного конкурента на российском рынке?

— В России представлено большое количество международных игроков. НСПК мы считаем не столько конкурентом, сколько партнером, с которым мы развиваем технологии безналичных расчетов. Российские региональные банки эмитируют кобейджинговую карту "Мир – UnionPay", благодаря этому у обеих компаний расширяется сеть приема. Это хороший пример партнерства, ведь сфера использования карт "Мир" также расширилась до 170 стран, в которых присутствует наша платежная система.