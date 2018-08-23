МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 21,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 427,4 миллиарда рублей, сообщает банк.

Таким образом, показатель чистой прибыли банка оказался лучше консенсус-прогноза агентства "Прайм", составленного на основании опроса аналитиков. Эксперты ожидали, что чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие увеличится на 17,5%, до 413,8 миллиарда рублей.

За второй квартал чистая прибыль составила 215,3 миллиарда рублей (рост на 16% в годовом выражении), включая чистую прибыль Denizbank в размере 7 миллиардов рублей. Чистые процентные доходы за второй квартал составили 349 миллиардов рублей, увеличившись на 5,4% к аналогичному периоду прошлого года.

КРЕДИТЫ

В первом полугодии 2018 года кредиты населению увеличились на 11,3%, корпоративное кредитование — на 5,9%.

Как сообщается в отчете, кредиты юридическим лицам по состоянию на конец июня составили 13,451 триллиона рублей, тогда как на начало 2018 года эта сумма составляла 12,697 триллиона рублей.

Кредиты физическим лицам составили 6,009 триллиона рублей против 5,4 триллиона рублей по состоянию на начало года.

"Во втором квартале Сбербанк выдал рекордный объем розничных кредитов, нарастив долю на российском рынке до 41,3% (+80 базисных пунктов за первое полугодие 2018 года). Доля продаж потребительских кредитов через сервис Сбербанк-Онлайн, при котором подача заявок и зачисление кредитных средств производится полностью дистанционно, в общем объеме выдач выросла с 30% до 41% за квартал", — говорится в сообщении.

ВКЛАДЫ

Вклады населения в Сбербанке за первое полугодие 2018 года увеличились на 2,5% и по состоянию на 30 июня 2018 года составили 12,582 триллиона рублей, корпоративные депозиты выросли на 13,2% — до 6,618 триллиона рублей.

"Средства клиентов увеличились на 6,4% во втором квартале 2018 года: приток корпоративных депозитов составил +12,2% относительно первого квартала, а приток розничных депозитов за аналогичный период – +3,6%", — говорится в сообщении.

РЕЗЕРВЫ

Чистый расход от создания резерва по долговым финансовым активам Сбербанка по МСФО во втором квартале снизился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 45,5 миллиарда рублей.

Отношение совокупного объема резервов к обесцененным кредитам во втором квартале выросло до 92% с 85,1% в первом квартале этого года.