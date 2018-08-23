МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Российские счета в Credit Suisse не заморожены: произошла реклассификация активов, никаких потерь нет, заявила РИА Новости представитель швейцарского банка Анна Секстон. Клиенты банка, которые не находятся под санкциями, не пострадали. Банк по-прежнему намерен работать с РФ.

Накануне агентство Рейтер сообщило, что второй по величине банк Швейцарии — Credit Suisse — заморозил счета, связанные с Россией, примерно на 5 миллиардов швейцарских франков (около 5 миллиардов долларов), чтобы избежать попадания под санкции США. Пресс-секретарь Credit Suisse заявила агентству, что банк сотрудничает с международными регуляторами стран, где осуществляет работу, чтобы обеспечить соблюдение санкций, включая санкции в отношении РФ.

"Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами, когда привержен выполнению санкций, в том числе, в отношении России. Вслед за недавними санкциями США и введенными регулятором ограничениями, Credit Suisse реклассифицировал некоторые затронутые активы из активов под управлением в активы под хранением. Эта реклассификация не означает заморозку активов", — сказала Секстон.

По словам представителя банка, российские клиенты, которые не находятся под санкциями США, не пострадали от произведенных манипуляций.

"Клиенты, не находящиеся под санкциями, не пострадали из-за реклассификации. Это также не вылилось в какие-либо финансовые потери. Мы остаемся привержены (сотрудничеству) России и продолжаем следить за развитием ситуации", — добавила Секстон.