МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Численность сотрудников группы Сбербанка (включает Сбербанк России и его "дочки") за шесть месяцев 2018 года сократилась на 3,5% или на 10,8 тысячи человек — до 299,405 тысячи сотрудников, следует из отчетности кредитной организации по МСФО.

"Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 июня 2018 года составила 299,405 тысячи человек (на 31 декабря 2017 года: 310,277 тысячи человек)", — сказано в документе.

В 2017 году группа сократила штат на 8,8 тысячи человек.

Глава Сбербанка Герман Греф в конце прошлого года сообщил, что банк запустил процесс массовой роботизации, однако заверил, что резкого сокращения рабочих мест из-за нее не будет. Он аргументировал это тем, что у сотрудников еще есть время освоить новые специальности.

Еще раньше — в январе прошлого года — Греф сообщал, что развитие дистанционного банковского обслуживания приведет к сокращению штата Сбербанка примерно в два раза к 2025 году.