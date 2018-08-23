МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Банк России закрыл саморегулируемую организацию "Союзмикрофинанс" в связи с многочисленными нарушениями, выявленными после проверки, сообщается на сайте регулятора.

Такое решение было принято регулятором после выявления грубых нарушений при проверке организации, например, по неисполнению запросов и предписаний регулятора, а также нарушения сроков предоставления отчетов в ЦБ. Организация также предоставляла заведомо недостоверные данные в ЦБ.

"23 августа … Банк России принял решение о прекращении статуса саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (СРО КПК), – Национальный союз "Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов "Союзмикрофинанс" (НС "СРО КПК "Союзмикрофинанс")", — говорится в сообщении.

В конце прошлого года ЦБ сообщал, что принял решение о прекращении статуса ещё одной саморегулируемой организации (СРО) в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские кооперативы (КПК), – Межрегионального союза кредитных кооперативов "Опора кооперации", в которую входили участники "финансовой пирамиды".