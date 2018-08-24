МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Центральный банк РФ отозвал лицензию у Центрально-Европейского банка, сообщается на сайте ведомства.

"Отозвать с 24 августа 2018 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий Банк Центрально-Европейский Банк", — говорится в документе.

"Банк России неоднократно (4 раза в течение последних 12 месяцев) применял в отношении ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" меры надзорного воздействия",- сообщается в пресс-релизе.

Банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии — страховой случай, по которому законом предусмотрена выплата возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.

В ООО КБ "Центрально-Европейский Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.