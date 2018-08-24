МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иски санируемого банка "Финансовая корпорация "Открытие" к девяти своим бывшим топ-менеджерам, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Все иски поступили в арбитраж 23 августа, к производству они пока не приняты. Предмет и основания исковых требований на данный момент в материалах суда не сообщаются.

Ответчиками являются бывший старший вице-президент "Открытия" Николай Яровой, бывшие вице-президенты Максим Янпольский, Геннадий Жужлев, экс-члены совета директоров Татьяна Серебренникова и Елена Будник, а также другие бывшие топ-менеджеры кредитной организации Сергей Бабкин, Александр Тарабрин, Константин Чигирев, Антон Сбытов.

Банк России в прошлом году взял на санацию через ФКБС "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля регулятор объявил о решении объединить эти банки за исключением доли плохих активов, а в марте уточнял, что процесс объединения планируется провести до 1 апреля 2019 года. Ранее в августе зампред Банка России Василий Поздышев сообщил журналистам, что банк "Открытие" и Бинбанк завершат объединение в начале следующего года.

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов в начале июня в интервью РИА Новости говорил, что приватизация группы "Открытие", которая включает банк "Открытие", "Росгосстрах" и негосударственные пенсионные фонды, может быть проведена в 2021 году. Акции группы будут предложены широкому кругу инвесторов.