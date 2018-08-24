МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Обязательные нормативы ЦБ РФ в июле нарушали 18 российских банков, из них 13 проходили процедуру финансового оздоровления, свидетельствует отчетность банков, размещенная на сайте ЦБ.

"Среди банков, которые не находились на санации, в июле нормативы нарушали только две кредитных организации: Уралтрансбанк (Екатеринбург) и ВостСибтранскомбанк (Иркутск). Уралтрансбанк нарушает нормативы достаточности капитала с марта 2017 года", — отметил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Кроме того, у Донхлеббанка (Ростов-на-Дону) с 17 по 31 июля норматив достаточности базового капитала (Н1.1) был ниже значения триггера 5,125%, но выше минимально допустимого значения 4,5%, добавил эксперт.

При этом 13 кредитных организаций, нарушивших нормативы в июле, находятся на финансовом оздоровлении, из них 12 банков санируются с участием Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — Инвестторгбанк, "Пересвет", Вокбанк, ВУЗ-банк, Газэнергобанк, Генбанк, Социнвестбанк, "Экспресс-Волга", "Таврический", "Финанс Бизнес Банк", Крайинвестбанк и Мособлбанк.

Банк "Российский капитал" до конца 2017 года находился на санации в АСВ, с декабря 2017 года 100% акций банка переданы в "Дом.рф", который планирует завершить финансовое оздоровление банка до конца 2018 года.

Еще один банк, нарушавший нормативы в июле, санируется Фондом консолидации банковского сектора — "Азиатско-Тихоокеанский банк". 10 июля его уставный капитал был снижен до 1 рубля. Убыток "Азиатско-Тихоокеанского банка" за январь–июль 2018 года составил 11,5 миллиарда рублей. Его собственные средства (капитал) на 1 августа составили минус 5,7 миллиарда рублей.

Наконец, еще в двух банках, нарушавших нормативы в июле, ФКБС прекратил исполнять функции временной администрации: со 2 июля — по управлению банком АВБ, с 13 июня — по управлению банком "Траст". Банк АВБ получил рекордный убыток за январь–июль 2018 года – 222,3 миллиарда рублей. Его собственные средства (капитал) на 1 августа составили 229 миллиардов рублей (второе место в антирэнкинге по этому показателю).

Убыток банка "Траст" за этот период составил 62,2 миллиарда рублей (второе место в банковском секторе России). Его собственные средства (капитал) на 1 августа составили минус 673,1 миллиарда рублей (первое место в антирэнкинге по этому показателю).

Убыток Уралтрансбанка за январь-июль 2018 года составил 262 миллиона рублей, за 2017 год — 295,2 миллиона рублей, за 2016 год — 235 миллионов рублей, за 2015 год — 137,2 миллиона рублей.

Уралтрансбанк на 1 июня занимал 193-е место в банковской системе РФ с активами в размере 13,8 миллиарда рублей. Основной конечный бенефициар банка — председатель правления Валерий Заводов.

Убыток ВостСибтранскомбанка за январь-июль 2018 года составил 70,9 миллиона рублей, за 2017 год — 21,8 миллиона рублей, за 2016 год – 61,6 миллиона рублей, за 2015 год – 42,7 миллиона рублей. Его капитал опустился ниже порогового уровня 300 миллионов рублей и составил на 1 августа 278,2 миллиона рублей.