МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Убыток Внешэкономбанка (ВЭБ) по МСФО в первом полугодии вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,6 миллиарда рублей, следует из отчета госкорпорации.

Чистый процентный доход за отчетный период упал в 1,6 раза, до 27,3 миллиарда рублей.

ВЭБ — национальный банк развития, в задачи которого входит содействие государственной социально-экономической политике, повышению конкурентоспособности национальной экономики и ее модернизации на инновационной основе.